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До -5°С и без осадков: прогноз погоды на 9 декабря

08.12.2020 19:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До -5°С и без осадков: прогноз погоды на 9 декабря

В среду переменная облачность. Без осадков. Влажность от 50%по востоку до 80% по западу. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура составит от -4ׄ°С по юго-западу до -8°С в центральных и юго-восточных районах. В разгар дня – от -3°С по юго-западу -5°С по северо-востоку. К вечеру температура на улице составит от -3°C до -6°C/

А вот в четверг метеоусловия начнут меняться. Активные атмосферные фронты с Балканского полуострова принесут облака. Ночью по юго-западу, а утром и днем в большинстве районов пройдет снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем. Ночью ожидается от -2°С…-4°C по юго-западу до -12°C по востоку. Днем от 0°С до -5°С, в юго-западных районах до +2°С.  

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В среду переменная облачность. Без осадков. Влажность от 50%по востоку до 80% по западу. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный,...
 
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