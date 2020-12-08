ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский таксист сбил 17-летнего парня возле парка Горького

08.12.2020 20:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Минске на переходе под колеса автомобиля попал 17-летний парень, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Минский таксист сбил 17-летнего парня возле парка Горького
Фото: ГАИ

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» 1964 года рождения двигался по улице Янки Купалы. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он не уступил дорогу пешеходу и совершил на него наезд.

Пострадавшего подростка госпитализировали.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на переходе под колеса автомобиля попал 17-летний парень, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Родители в Гродно удивились ограничениям по цвету поделок к Новому году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика