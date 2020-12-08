Минский таксист сбил 17-летнего парня возле парка Горького

В Минске на переходе под колеса автомобиля попал 17-летний парень, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» 1964 года рождения двигался по улице Янки Купалы. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он не уступил дорогу пешеходу и совершил на него наезд.

Пострадавшего подростка госпитализировали.