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Минский таксист сбил 17-летнего парня возле парка Горького
Источник материала: Навiны
В Минске на переходе под колеса автомобиля попал 17-летний парень, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» 1964 года рождения двигался по улице Янки Купалы. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он не уступил дорогу пешеходу и совершил на него наезд.
Пострадавшего подростка госпитализировали.
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В Минске на переходе под колеса автомобиля попал 17-летний парень, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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