Видеофакт. Водитель «Мазды» пытался уйти от преследования ГАИ возле Клецка

В Клецком районе пьяный бесправник пытался уйти от преследования ГАИ, сообщили в УВД Миноблисполкома.





Вечером 8 декабря, проезжая по деревне Синявка, экипаж ГАИ обратил внимание на автомобиль «Мазда 323», который двигался навстречу. Водитель и пассажир транспортного средства не были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы приняли решение об остановке автомашины, включили проблесковые маячки и по громкоговорящему устройству потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал их требования.

Проехав около двух километров, легковушка остановилась у обочины. Как оказалось, 45-летний нарушитель находился в нетрезвом состоянии. В 2013 году он был лишен права управления транспортным средством на три года. С тех пор мужчина так и не восстановил водительское удостоверение.

За управление в нетрезвом состоянии нарушителю снова грозит наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года и штраф от 50 до 100 БВ, а за бесправную езду — штраф до 20 БВ.