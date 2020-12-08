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Видеофакт. Водитель «Мазды» пытался уйти от преследования ГАИ возле Клецка

08.12.2020 20:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Клецком районе пьяный бесправник пытался уйти от преследования ГАИ, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Видеофакт. Водитель «Мазды» пытался уйти от преследования ГАИ возле Клецка

Вечером 8 декабря, проезжая по деревне Синявка, экипаж ГАИ обратил внимание на автомобиль «Мазда 323», который двигался навстречу. Водитель и пассажир транспортного средства не были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторы приняли решение об остановке автомашины, включили проблесковые маячки и по громкоговорящему устройству потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал их требования.

Проехав около двух километров, легковушка остановилась у обочины. Как оказалось, 45-летний нарушитель находился в нетрезвом состоянии. В 2013 году он был лишен права управления транспортным средством на три года. С тех пор мужчина так и не восстановил водительское удостоверение.

За управление в нетрезвом состоянии нарушителю снова грозит наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года и штраф от 50 до 100 БВ, а за бесправную езду — штраф до 20 БВ.

 
 
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В Клецком районе пьяный бесправник пытался уйти от преследования ГАИ, сообщили в УВД Миноблисполкома.
 
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