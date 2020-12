Теперь не Simple, а «Ресторан 1»: заведение современной белорусской кухни вернулось к работе

Источник материала: Tut.by

Ресторан современной белорусской кухни в историческом здании «Фабрики-кухни» на Свердлова, 2 снова работает. Раньше он назывался Simple, сейчас — «Ресторан 1». Название сменилось по аналогии с проектами «Дэпо» и «Лаўка» с улицы Октябрьской, которые сейчас «Кафе 2» и «Кафе 3».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ресторан заработал сегодня, об этом сказано в Instagram заведения. «Современная белорусская кухня. Вино. Эстетика. Воздух. Возвращение!» — лаконично описали камбэк представители проекта. А также уточнили, что на все возникшие вопросы они готовы ответить посетителям лично, добавив, что соскучились по гостям.

Концепция ресторана — современная белорусская кухня — сохранилась, интерьер тоже остался прежним. Со следующей недели тут планируют запустить обеденное меню.

Как известно, создатель проекта Владислав Луневич продал доли во всех своих заведениях и больше к ним не причастен. Кто владеет ими сейчас, неизвестно.

— Я бы никогда не отдал свои доли в бизнесе черти кому. Заведения в замечательных профессиональных руках людей, которым я доверяю <…> Я все так же люблю Минск, Октябрьскую, все кафе и ресторан, пускай я уже и не имею к этим заведениям никакого отношения, — написал он в Facebook.

Вот что можно попробовать в «Ресторане 1». Меню сегодня появилось в stories restaurant1.minsk .



Фото: instagram.com/restaurant1.minsk

Simple, а также «Дэпо» (на Октябрьской), «Лаўка», ENZO, Underdog, Let it be, BakeZavod — уже бывшие проекты одного из самых заметных рестораторов Минска Владислава Луневича. Все они с 16 ноября закрылись на неопределенный срок после ряда проверок, вызванных нерабочими днями в «забастовочные дни». Тогда Владислав сообщил , что «попробует что-то сделать, чтобы открыться вновь», но на всякий случай попрощался с гостями и сотрудниками своих проектов и уехал в Киев. Два проекта на Октябрьской (бывшие «Дэпо» и «Лаўка») заработали несколько дней назад, бывший Simple принимает гостей с сегодня.