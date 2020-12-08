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Теперь не Simple, а «Ресторан 1»: заведение современной белорусской кухни вернулось к работе
Источник материала: Tut.by
Ресторан современной белорусской кухни в историческом здании «Фабрики-кухни» на Свердлова, 2 снова работает. Раньше он назывался Simple, сейчас — «Ресторан 1». Название сменилось по аналогии с проектами «Дэпо» и «Лаўка» с улицы Октябрьской, которые сейчас «Кафе 2» и «Кафе 3».
Ресторан заработал сегодня, об этом
Концепция ресторана — современная белорусская кухня — сохранилась, интерьер тоже остался прежним. Со следующей недели тут планируют запустить обеденное меню.
Как известно, создатель проекта Владислав Луневич продал доли во всех своих заведениях и больше к ним не причастен. Кто владеет ими сейчас, неизвестно.
— Я бы никогда не отдал свои доли в бизнесе черти кому. Заведения в замечательных профессиональных руках людей, которым я доверяю <…> Я все так же люблю Минск, Октябрьскую, все кафе и ресторан, пускай я уже и не имею к этим заведениям никакого отношения, — написал он в Facebook.
Вот что можно попробовать в «Ресторане 1». Меню сегодня появилось в stories
Simple, а также «Дэпо» (на Октябрьской), «Лаўка», ENZO, Underdog, Let it be, BakeZavod — уже бывшие проекты одного из самых заметных рестораторов Минска Владислава Луневича. Все они с 16 ноября
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Ресторан современной белорусской кухни в историческом здании «Фабрики-кухни» на Свердлова, 2 снова работает. Раньше он назывался Simple, сейчас - «Ресторан 1»....
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