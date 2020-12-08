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Лукашенко пообещал отремонтировать все районные больницы в Беларуси
08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все районные больницы Беларуси в ближайшее время будут отремонтированы и дооснащены необходимым оборудованием. Это пообещал
Президент лично проинспектировал, как оказывают помощь пациентам на уровне райцентра. С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. Подведено больше сотни кислородных точек, в наличии 10 аппаратов ИВЛ. Здесь оказывают всю необходимую помощь пациентам с COVID-19. За время пандемии только один тяжелобольной был переведен в областную больницу. Лукашенко считает, что лечебную базу районных клиник нужно укреплять.
Александр Лукашенко пообщался с пациентами, а после разговор продолжился с персоналом больницы.
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Глава государства лично проинспектировал клинику в Столбцах, узнал, как оказывают помощь пациентам на уровне райцентра.
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