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Лукашенко пообещал отремонтировать все районные больницы в Беларуси

08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все районные больницы Беларуси в ближайшее время будут отремонтированы и дооснащены необходимым оборудованием. Это пообещал глава государства Александр Лукашенко в Столбцах, где посетил местную клинику, передает «МИР 24».

Президент лично проинспектировал, как оказывают помощь пациентам на уровне райцентра. С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. Подведено больше сотни кислородных точек, в наличии 10 аппаратов ИВЛ. Здесь оказывают всю необходимую помощь пациентам с COVID-19. За время пандемии только один тяжелобольной был переведен в областную больницу. Лукашенко считает, что лечебную базу районных клиник нужно укреплять.

«Опорные районные больницы, и к ним пристегиваются более слабые районные. Здесь оказывают более солидные услуги. Там же мы должны высокотехнологичную помощь оказывать. Никто не будет забрасывать районные больницы. Это ни в коем случае. Наоборот, мы хотим из областных больниц многие операции перенести к вам сюда, в опорные больницы. И районные подтягивать», – заявил президент.

Александр Лукашенко пообщался с пациентами, а после разговор продолжился с персоналом больницы.



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Глава государства лично проинспектировал клинику в Столбцах, узнал, как оказывают помощь пациентам на уровне райцентра.
 
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