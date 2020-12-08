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Оператор телеканала «Белсат» Иван Куракевич арестован на 15 суток

08.12.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оператора вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Ивана Куракевича 8 декабря осудили на 15 суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Оператор телеканала «Белсат» Иван Куракевич арестован на 15 суток

Корреспондент «Белсата» Любовь Лунева и Иван Куракевич были задержаны 7 декабря на площади Якуба Коласа в Минске. Они освещали традиционную акцию пенсионеров — Марш мудрости. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии обоих журналистов до суда доставили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Позже Луневу из ЦИП госпитализировали в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы.

 
Теги: Минск
 
 
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Оператора вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Ивана Куракевича 8 декабря осудили на 15 суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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