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Трое жителей Лиды пытались вытолкнуть знакомого из окна пятого этажа
Источник материала: Навiны
Сотрудники ГУБОПиК задержали троих неоднократно судимых жителей Лиды по подозрению в тяжких преступлениях.
По сообщению пресс-службы МВД, вечером 11 августа мужчины 33, 38 и 43 лет зашли к своему знакомому, у которого находился 31-летний местный житель. Компания потребовала у гостя деньги на так называемый воровской общак, а получив отказ, начала избивать его. Во время потасовки лидчанину пробили ножом прижатую к столу руку, а также попытались вытолкнуть его из окна квартиры.
Затем мужчину вывели на улицу, где один из обидчиков, приставив нож к горлу, заставил возить его и подельников на автомобиле по городу. Когда в Ford Mondeo закончилось топливо, компания забрала у хозяина ключи и мобильный телефон.
Следователи возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством.
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Сотрудники ГУБОПиК задержали троих неоднократно судимых жителей Лиды по подозрению в тяжких преступлениях.
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