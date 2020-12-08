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Трое жителей Лиды пытались вытолкнуть знакомого из окна пятого этажа

08.12.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники ГУБОПиК задержали троих неоднократно судимых жителей Лиды по подозрению в тяжких преступлениях.

Трое жителей Лиды пытались вытолкнуть знакомого из окна пятого этажа

По сообщению пресс-службы МВД, вечером 11 августа мужчины 33, 38 и 43 лет зашли к своему знакомому, у которого находился 31-летний местный житель. Компания потребовала у гостя деньги на так называемый воровской общак, а получив отказ, начала избивать его. Во время потасовки лидчанину пробили ножом прижатую к столу руку, а также попытались вытолкнуть его из окна квартиры.

Затем мужчину вывели на улицу, где один из обидчиков, приставив нож к горлу, заставил возить его и подельников на автомобиле по городу. Когда в Ford Mondeo закончилось топливо, компания забрала у хозяина ключи и мобильный телефон.

Следователи возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством.

 
 
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Сотрудники ГУБОПиК задержали троих неоднократно судимых жителей Лиды по подозрению в тяжких преступлениях.
 
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