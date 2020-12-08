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День простоять, да ночь продержаться: Лукашенко отказался обсуждать планы на пятилетку
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко собрал в пятницу большое совещание по экономике с участием членов правительства и председателей облисполкомов.
Главные вопросы, вынесенные на обсуждение, — экономический прогноз на будущий год и программа на предстоящую пятилетку. Однако Александр Лукашенко сходу заявил, что далеко идущие планы сегодня обсуждаться не будут.
«Особенность этого совещания в том, что мы не только подведем предварительные итоги года, но и рассмотрим прогноз на год. О пятилетке речи сегодня не будет», —
Что касается состояния дел в экономике в 2020 году, то они плачевны. По словам Лукашенко, промышленность «не дотянула до уровня прошлого года», снизились инвестиции, на 15% просел экспорт.
Впрочем, отметил Лукашенко, главную задачу — сохранить финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке — правительству все-таки решить удалось,
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Александр Лукашенко собрал в пятницу большое совещание по экономике с участием членов правительства и председателей облисполкомов.
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