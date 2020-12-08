БТ назвало Автуховича «главарем террористической группы», которая устрашала милиционеров

Источник материала: Салiдарнасць

Бывшего политзаключенного Николая Автуховича в эфире телеканала «Беларусь 1» назвали «главарем террористической группы». Его обвиняют в поджоге дома и подрыве авто.





8 декабря в эфире «Беларусь 1» показали сюжет, в котором сообщается о задержании группы, которая использовала взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи.

– На совести террористов – подрыв автомобиля в Гродно, а также сожженный дом в Волковыске. Жертвой мог стать кто угодно, чьи данные были выложены в деструктивных телеграм-каналах. У главаря был скоплен внушительный арсенал из оружия и взрывчатки. А ее участники соблюдали меры конспирации, скрывались от правоохранителей в разных городах. Действовали как организованная террористическая группа, – говорится в сюжете.

Сообщается, что взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября, а уничтоженная машина принадлежала сотруднику милиции. 2 октября в Волковыске сожгли машину милиционера.

Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил:

– Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения: взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию классифицировать содеянное как акт терроризма.

В сюжете говорится: кого и где подрывать или поджигать, организатор этих действий Николай Автухович брал прямо из мессенджера «Телеграм».

Приводится слова бывшего политзаключенного:

– Мне достаточно, чтобы мне навешали срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в Фейсбуке посмотрите. Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать?

Сообщается об изъятии автомата, пистолетов, около полутора тысячи патронов, 8 тротиловых шашек, 8 ручных гранат.

Николай Автухович – ветеран афганской кампании, основатель частной службы такси в Волковыске. В 2006 году был осужден на три с половиной года за уклонение от уплаты налогов, был признан политзаключенным. В 2010 году был осужден на 5 лет по обвинению в хранении оружия.