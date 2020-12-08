Источник материала: Хартия'97

Юрий Бутусов принял предложение Минобороны Украины о работе 8.12.2020, 20:38

ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Журналист опубликовал свою программу.

Журналист Юрий Бутусов принял предложение Министерства обороны Украины занять "одну из министерских должностей". Об этом он написал в Facebook .

По словам журналиста, этим предложением в Минобороны признали справедливость его критики в адрес Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности.

"Безусловно, я понимаю также, что назначить меня на должность хотят, чтобы я прекратил писать правду", – считает Бутусов.

По словам Бутусова, ему сделали это предложение, потому что подтвердилась его информация о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а также потому, что в Минобороны "надвигается коллапс". В этом году, по его данным, до сих пор не израсходованы десятки миллиардов гривен, которые должны были пойти на обеспечение армии, а с Нового года вообще все закупки будут сорваны.

"То есть впереди у министра Тарана и его замов – многие уголовные дела, и следующая власть их, конечно, не пощадит, надо спасаться", – написал журналист.

По мнению Бутусова, для него как гражданского лица сейчас открыты только должности министра и заместителей министра.

Он опубликовал программу того, что нужно сделать для "спасения ситуации в Минобороны" и отметил, что его должность должна обеспечить ему возможность эту программу выполнить. Среди пунктов программы — проведение расследования на наличие возможных российских шпионов из-за провалов спецопераций, финансовый аудит в Минобороны за 2020 год в, установление причин срыва гособоронзаказа, разработка военной доктрины и др.

Сегодня Министерство обороны Украины публично предложило Бутусову занять "одну из министерских должностей" . Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства.

Бутусов не единожды критиковал Минобороны и ОПК в целом, в частности в вопросах вооружения и внутренней работы ведомства. В одной из недавних публикаций он, например, писал, что обыски СБУ на концерне Укроборонпром якобы устроены, чтобы уволить замдиректора Михаила Морозова и "вернуть СБУ утерянное в 2019-м участие в финансовых потоках".

Бутусов также вступает в полемику в соцсетях по вопросам ОПК с блогером Алексеем Арестовичем, который с недавнего времени является спикером украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе и советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .