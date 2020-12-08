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Российские нефтяники потеряют сотни миллиардов рублей
Источник материала: Хартия'97
Российские нефтяники потеряют сотни миллиардов рублей
Это произойдет из-за отмены налоговых льгот и ограничений в рамках ОПЕК+.
Российские нефтяники могут потерять 650 миллиардов рублей в ближайшие пять лет из-за отмены налоговых льгот и ограничений в рамках ОПЕК+. Об этом рассказала
По мнению эксперта, эти факторы могут негативно сказаться на восстановлении объемов добычи сырья и приведут к потерям на сотни миллиардов. Для поддержки отрасли необходимо принять стимулы, считает Козлова. Совокупная EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) крупных российских нефтяных компаний в этом году, по подсчетам, упадет на 40 процентов.
Осенью этого года был отменен ряд льгот по добыче сверхвязкой нефти. Также ужесточены параметры налога на добавленный доход (НДД). В рамках НДД в качестве налогооблагаемой базы выступает не количество добытой нефти, а доход от ее продажи за вычетом некоторых расходов (в основном на добычу и транспортировку).
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Это произойдет из-за отмены налоговых льгот и ограничений в рамках ОПЕК+.
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