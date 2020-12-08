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Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян

08.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян

  • 8.12.2020, 20:07
  • 2,482
Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян
Фото: Дарья АНДРЕЕВА/kp.by

Беллу Масумян называют легендой белорусского театра.

8 декабря на 84-м году жизни скончалась народная артистка Беларуси Белла Масумян. Об этом сообщает Национальный академический драматический театр имени Максима Горького.

Масумян называют легендой белорусского театра. Она окончила Белорусский государственный театрально-художественный институт и с 1961-го работала в театре имени Горького. Была удостоена многочисленных наград, званий, премий.

 
 
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Беллу Масумян называют легендой белорусского театра.
 
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