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Завтра Землю накроет облако плазмы, выброшенной Солнцем

08.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Завтра Землю накроет облако плазмы, выброшенной Солнцем

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  • 8.12.2020, 19:49
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Завтра Землю накроет облако плазмы, выброшенной Солнцем
фото: NASA

Сегодня на Солнце произошла вспышка.

В ночь с 9 на 10 ноября Землю накроет облако солнечного вещества, которое было выброшено нашей звездой во время вспышки, которая произошла 7 декабря. Как отмечается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, приход первых облаков плазмы ожидается уже в 2-3 часа ночи по минскому времени 9 декабря, передает zn.ua.

Основное ядро выброса достигнет нашей планеты примерно в 21-22 часа того же дня. Земля погрузится в солнечное вещество на срок немного более суток, до середины дня 10 декабря. Скорость солнечного ветра в это время возрастет с обычных 400 метров в секунду до 600-800 метров в секунду.

«Солнечный взрыв произошел на стороне Солнца, обращенной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года. В тот момент, однако, активная область находилась еще на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю. В настоящее время область, напротив, находится в положении, при котором ее воздействие на Землю максимально. В то же время мощность произошедшей сейчас второй вспышки примерно в 5 раз меньше — по шкале вспышек она классифицирована как С7.4. Таким образом она относится к третьему по силе классу С. До второго класса, обозначаемого буквой M, ей не хватает примерно 30 % мощности. До высшего класса X не хватает множителя порядка 15», - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что кроме негативных последствий у этого события есть также положительные, для любителей полярных сияний. Область сияний (так называемый авроральный овал) может снизиться до широт 60-70 градусов, что позволит наблюдать их на много более обширных географических пространствах.

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