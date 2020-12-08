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Фото: Роскосмос

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Найдено внезапное объяснение происхождения Луны Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад.

Тейя — гипотетическая планета, образовавшаяся 4,6 миллиарда лет назад, как и другие планеты Солнечной системы, которая могла иметь схожий с Марсом размер. Гипотетическая планета названа в честь Тейи — одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии, матери Гелиоса, Эос и Селены (богини Луны).Ранее стало известно, что один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. Астероид 101429 (1998 VF31), о котором идет речь, относится к категории троянских астероидов — небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.