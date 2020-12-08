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Найдено внезапное объяснение происхождения Луны

08.12.2020 20:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Найдено внезапное объяснение происхождения Луны
Фото: Роскосмос
Британские исследователи полагают, что Луна состоит из обломков, возникших после столкновения нашей планеты с Тейей. Ученые подчеркивают, что результаты их изыскания не являются окончательными доказательствами происхождения Луны, однако они представляют многообещающий этап в понимании того, как мог образоваться спутник Земли.

Тейя — гипотетическая планета, образовавшаяся 4,6 миллиарда лет назад, как и другие планеты Солнечной системы, которая могла иметь схожий с Марсом размер. Гипотетическая планета названа в честь Тейи — одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии, матери Гелиоса, Эос и Селены (богини Луны).

Ранее стало известно, что один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. Астероид 101429 (1998 VF31), о котором идет речь, относится к категории троянских астероидов — небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.
 
 
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Луна могла образоваться в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя около 4,5 миллиарда лет назад.
 
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