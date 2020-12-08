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В списке опций для Mercedes-Benz Sprinter появился антикоронавирусный фильтр
Источник материала: Onliner
Cписок опций для микроавтобусов на базе Mercedes-Benz Sprinter пополнился актуальным по нынешним временам предложением. Теперь при покупке моделей Tourist или Transfer можно дополнительно приобрести антибактериальный рециркулятор воздуха.
Устройство устанавливается в систему вентиляции и кондиционирования транспортного средства и безопасно для находящихся в салоне пассажиров обеззараживает воздух.
Принцип работы системы очень простой: воздух из салона принудительно втягивается в антибактериальную установку. На первом этапе при прохождении фильтров он очищается от пыли и мелкодисперсных частиц. Затем УФ-лампа обеззараживает воздух от бактерий и вирусов. После прохождения всех этапов очистки воздух вновь поступает в салон через комфорт-блоки системы вентиляции.
Антибактериальная обработка возможна на первой скорости системы вентиляции в режиме охлаждения или в специальном режиме дезинфекции. В основе находится УФ-лампа безозонового типа с длиной волны 254 нм. Она рассчитана на две тысячи циклов включения/выключения или 11 тысяч часов работы.
Проблемным ли будет новое устройство в обслуживании? Производитель уверяет, что нет. Достаточно просто заменить лампу.
очиститель, 3-ступ. фильтр, для помещения до 48 м², шум 64 дБ, питание: сеть, цвет белый
мойка воздуха, для помещения до 23 м², шум 21 дБ, питание: сеть, цвет белый/голубой
климатический комплекс, 4-ступ. фильтр, расход воды до 220 мл/ч, для помещения до 35 м², шум 49 дБ, питание: сеть, цвет белый/черный
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Cписок опций для микроавтобусов на базе Mercedes-Benz Sprinter пополнился актуальным по нынешним временам предложением. Теперь при покупке моделей Tourist или Transfer можно...
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