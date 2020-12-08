В списке опций для Mercedes-Benz Sprinter появился антикоронавирусный фильтр

Источник материала: Onliner Cписок опций для микроавтобусов на базе Mercedes-Benz Sprinter пополнился актуальным по нынешним временам предложением. Теперь при покупке моделей Tourist или Transfer можно дополнительно приобрести антибактериальный рециркулятор воздуха.

Устройство устанавливается в систему вентиляции и кондиционирования транспортного средства и безопасно для находящихся в салоне пассажиров обеззараживает воздух.

Принцип работы системы очень простой: воздух из салона принудительно втягивается в антибактериальную установку. На первом этапе при прохождении фильтров он очищается от пыли и мелкодисперсных частиц. Затем УФ-лампа обеззараживает воздух от бактерий и вирусов. После прохождения всех этапов очистки воздух вновь поступает в салон через комфорт-блоки системы вентиляции.





Антибактериальная обработка возможна на первой скорости системы вентиляции в режиме охлаждения или в специальном режиме дезинфекции. В основе находится УФ-лампа безозонового типа с длиной волны 254 нм. Она рассчитана на две тысячи циклов включения/выключения или 11 тысяч часов работы.





Проблемным ли будет новое устройство в обслуживании? Производитель уверяет, что нет. Достаточно просто заменить лампу.