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Умерла актриса Белла Масумян
Источник материала: Партизан
Народная артистка Беларуси Белла Масумян умерла сегодня, 8 декабря.
Информацию об этом подтвердили в Национальном академическом драматическом театре имени Горького.
Прима театра сыграла более 70 ролей на родной сцене. В кино снималась мало. В 2017 году она отметила свой 80-летний юбилей.
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Народная артистка Беларуси Белла Масумян умерла сегодня, 8 декабря.
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