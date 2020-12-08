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Умерла актриса Белла Масумян

08.12.2020 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Народная артистка Беларуси Белла Масумян умерла сегодня, 8 декабря.



Информацию об этом подтвердили в Национальном академическом драматическом театре имени Горького.
Прима театра сыграла более 70 ролей на родной сцене. В кино снималась мало. В 2017 году она отметила свой 80-летний юбилей.
 
 
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Народная артистка Беларуси Белла Масумян умерла сегодня, 8 декабря.
 
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