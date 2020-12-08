Источник материала: UDF



Фото: КамАЗ

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«Шеринг грузовых автомобилей – это альтернатива лизингу или классической аренде. Клиенту не нужно думать о сложной процедуре приобретения автомобиля, первоначальном платеже и о последующем его содержании. Клиент арендует грузовик для решения краткосрочных бизнес-задач и платит только за это время», – говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России теперь можно брать в каршеринге самосвалы Можно арендовать КамАЗ с водителем, а можно и прокатиться за рулём самому.

Доступный для аренды автопарк состоит из самосвалов КамАЗ-65801 грузоподъёмностью 32 тонны – это одна из самых востребованных моделей, утверждает производитель. Самосвалы предназначены для транспортировки различного рода сыпучих строительных, промышленных и иных грузов. Каршеринг самосвалов включает те же опции, что и в случае легкового автомобиля: можно использовать грузовик как свой собственный.В стоимость аренды включены страховки по ОСАГО и КАСКО, кроме того, грузовики проходят регулярное техническое обслуживание и замену всех расходных элементов, напоминает КамАЗ.