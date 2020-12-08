ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России теперь можно брать в каршеринге самосвалы

08.12.2020 21:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В России теперь можно брать в каршеринге самосвалы
Фото: КамАЗ
Как сообщает пресс-служба КамАЗа, сервис аренды самосвалов работает по классической модели, то есть предусматривается пользование полностью готовым к эксплуатации автомобилем — клиенту нужно лишь заправлять его топливом. Также доступна к заказу и услуга аренды самосвала с водителем. Взять во временное пользование грузовик можно на срок от одного дня до одного года.

Доступный для аренды автопарк состоит из самосвалов КамАЗ-65801 грузоподъёмностью 32 тонны – это одна из самых востребованных моделей, утверждает производитель. Самосвалы предназначены для транспортировки различного рода сыпучих строительных, промышленных и иных грузов. Каршеринг самосвалов включает те же опции, что и в случае легкового автомобиля: можно использовать грузовик как свой собственный.

В стоимость аренды включены страховки по ОСАГО и КАСКО, кроме того, грузовики проходят регулярное техническое обслуживание и замену всех расходных элементов, напоминает КамАЗ.

«Шеринг грузовых автомобилей – это альтернатива лизингу или классической аренде. Клиенту не нужно думать о сложной процедуре приобретения автомобиля, первоначальном платеже и о последующем его содержании. Клиент арендует грузовик для решения краткосрочных бизнес-задач и платит только за это время», – говорится в сообщении.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно арендовать КамАЗ с водителем, а можно и прокатиться за рулём самому.
 
Новости дня
Новости разные
 
Найдено внезапное объяснение происхождения Луны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика