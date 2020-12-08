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Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян

08.12.2020 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла народная артистка Беларуси Белла Масумян

Печальная новость в театральном мире. Сегодня не стало легенды белорусского театра, народной артистки Беларуси Беллы Масумян.

Уроженка Украины, она училась и жила в Беларуси. Почти 60 лет – целую жизнь на сцене – прослужила Национальному академическому драматическому театру имени Горького. На этих подмостках она сыграла десятки ролей. В последние годы зрители могли видеть её в постановках «Загадочный визит», «Уходил супруг от супруги», «Оскар и Розовая Дама». Несколько спектаклей, которые должны были состояться 16 и 24 декабря, в театре решили отменить.

О причинах смерти её коллеги говорят – возраст. Белле Масумян было 83 года. Для труппы – это тяжелейшая утрата. Проститься с актрисой горьковского театра можно будет в четверг на её родной сцене. Для народной артистки, по традиции, прозвучат последние аплодисменты.  

Соболезнования родным и близким народной артистки Беларуси Беллы Масумян выразил Александр Лукашенко, отметив, что память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда сохранится в сердцах белорусов.  

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Теги: Новости
 
 
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Печальная новость в театральном мире. Сегодня не стало легенды белорусского театра, народной артистки Беларуси Беллы Масумян. Уроженка Украины, она училась и жила...
 
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