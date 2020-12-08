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МВД и КГБ задержали террористическую группу, которая орудовала в Гродненской области. Все подробности
Источник материала: ОНТ
Беларусь пожинает плоды негатива, который в сценариях «цветных революций» выплеснули на нашу территорию извне. Взрывы, нападения, поджоги. Сотрудникам МВД и Комитета госбезопасности удалось выйти на след группы экстремистов, которая орудовала в Гродненской области. После совершения ряда резонансных преступлений участники «залегли на дно». Но оперативникам удалось их вычислить и задержать. Подозреваемые уже дают признательные показания – рассказывают, зачем собрали целый арсенал оружия и взрывчатки.
2 октября, Волковыск. Открытым пламенем горит дом. На место прибывают расчёты МЧС. Спасатели сняли эти кадры и потушили здание. За несколько часов до этого в райцентре вспыхнул легковой автомобиль. Audi 80 огонь фактически уничтожил. Два этих преступления объединило то, что пострадавший – сотрудник милиции. И незадолго до нападений данные силовиков были опубликованы в экстремистском Telegram-канале.
По фактам нападения на дом и уничтожения автомобиля возбудили уголовные дела. Спустя несколько недель милиция и КГБ нашли подозреваемых. Руководителем террористической группы оказался известный в узких кругах бывший предприниматель, активист оппозиции – Николай Автухович.
Автухович Николай Николаевич, 1963 года рождения, дважды судим (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, хранение боеприпасов).
Созданная им группа действовала по всей стране. После атак участники рассредоточивались по разным городам. Поддерживали конспиративную связь. Подельники Автуховича задержаны, большинство дает признательные показания. В том числе и на месте совершённых преступлений. Павел Сава неоднократно судим за грабежи и разбойные нападения.
Павел Сава даёт показания и подробно рассказывает о своём участии в атаках. Вот Сава говорит о совершённых преступлениях.
Вернёмся к Автуховичу. Задержали его в Бресте. После нападения на дом и поджога автомобиля он, что называется, «залёг на дно». Задержаны и люди, которые укрывали его в своём доме. Они знали о роде занятий Автуховича. Следствие считает их соучастниками. Это первые признания задержанного Николая Автуховича.
В машине, в доме, где прятался Автухович, и в гараже провели обыск. Найден целый схрон, которым можно обеспечить террористическую группу. Лишь кратко: автомат, пистолеты (боевые Макарова и Марголина, газовый, сигнальный, переделанный под стрельбу охотничьими патронами), больше 1,5 тысячи патронов, тротиловые шашки различного веса и детонаторы, в том числе и для производства дистанционных подрывов (кстати, именно так был взорван автомобиль). А еще взрывпакеты, петарды, самодельные взрывные устройства на основе горючих жидкостей с детонаторами, готовые к применению. Здесь же – 8 наступательных гранат РГД-5, бронежилеты, спецсредства и амуниция. Один из пистолетов Макарова Автухович хранил в прикроватной тумбочке в состоянии готовом к немедленной стрельбе (патрон дослан в патронник). Сам он не скрывает, что умеет профессионально обращаться с оружием и взрывчатыми веществами.
Автухович не называет все детали, но называет цели.
По версии следствия, Автухович готовил ещё не один теракт.
Нарабатывал и искал жертв. Гранаты, автомат, пистолеты, взрывчатка – такой аргумент радикальных протестов. И реальных террористических актов, которые могли повлечь гибель большого количества людей. Взрывчатки, найденной у Автуховича, достаточно, чтобы уничтожить здание, а стрелкового оружия, – чтобы вести полноценный бой.
Наказание за терроризм максимально строгое. В отдельных случаях – вплоть до пожизненного заключения. Всего вместе с Автуховичем задержаны 8 человек. Это Павел Сава, Сергей, Любовь и Павел Резановичи, Ирина и Антон Мельхер, Ирина Горячкина. В КГБ и МВД продолжают поиски других возможных участников террористической группы. Сам Автухович и его подельник взяты под стражу и помещены в следственный изолятор.
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МВД и КГБ задержали террористическую группу, которая орудовала в Гродненской области. Все подробности
Беларусь пожинает плоды негатива, который в сценариях «цветных революций» выплеснули на нашу территорию извне. Взрывы, нападения, поджоги. Сотрудникам МВД и...
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