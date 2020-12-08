МВД и КГБ задержали террористическую группу, которая орудовала в Гродненской области. Все подробности

Источник материала: ОНТ

Беларусь пожинает плоды негатива, который в сценариях «цветных революций» выплеснули на нашу территорию извне. Взрывы, нападения, поджоги. Сотрудникам МВД и Комитета госбезопасности удалось выйти на след группы экстремистов, которая орудовала в Гродненской области. После совершения ряда резонансных преступлений участники «залегли на дно». Но оперативникам удалось их вычислить и задержать. Подозреваемые уже дают признательные показания – рассказывают, зачем собрали целый арсенал оружия и взрывчатки.

2 октября, Волковыск. Открытым пламенем горит дом. На место прибывают расчёты МЧС. Спасатели сняли эти кадры и потушили здание. За несколько часов до этого в райцентре вспыхнул легковой автомобиль. Audi 80 огонь фактически уничтожил. Два этих преступления объединило то, что пострадавший – сотрудник милиции. И незадолго до нападений данные силовиков были опубликованы в экстремистском Telegram-канале.

По фактам нападения на дом и уничтожения автомобиля возбудили уголовные дела. Спустя несколько недель милиция и КГБ нашли подозреваемых. Руководителем террористической группы оказался известный в узких кругах бывший предприниматель, активист оппозиции – Николай Автухович.

Автухович Николай Николаевич, 1963 года рождения, дважды судим (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, хранение боеприпасов).

Созданная им группа действовала по всей стране. После атак участники рассредоточивались по разным городам. Поддерживали конспиративную связь. Подельники Автуховича задержаны, большинство дает признательные показания. В том числе и на месте совершённых преступлений. Павел Сава неоднократно судим за грабежи и разбойные нападения.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси: «В ночь с 19 на 20 ноября в городе Гродно Автухович совместно с Савой заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника МВД, после чего подорвал его, находясь на безопасном расстоянии. Сава при этом осуществлял визуальное наблюдение за местом совершения преступления, в случае опасности должен был предупредить Автуховича. Жертву Автухович выбрал при помощи деструктивного Telegram-канала, осуществляющего размещение в общем доступе личных данных сотрудников силовых структур».

Павел Сава даёт показания и подробно рассказывает о своём участии в атаках. Вот Сава говорит о совершённых преступлениях.

Павел Сава, задержанный: «Пару месяцев назад с Автуховичем Николаем Николаевичем в Волковыске сожгли машину и подпалили сруб, строящийся дом. В городе Гродно – машину. В гараже я зашёл и увидел в руках Автуховича тротиловую шашку, как я предполагаю. Он также крепил провода и плату».

Вернёмся к Автуховичу. Задержали его в Бресте. После нападения на дом и поджога автомобиля он, что называется, «залёг на дно». Задержаны и люди, которые укрывали его в своём доме. Они знали о роде занятий Автуховича. Следствие считает их соучастниками. Это первые признания задержанного Николая Автуховича.

Николай Автухович, задержанный: «У меня в машине арсенал! Что вам надо еще доказывать? Достаточно, чтобы мне "навешали" срок только за то, что я призывал к свержению режима. В Facebook посмотрите, хватит на пожизненное».

В машине, в доме, где прятался Автухович, и в гараже провели обыск. Найден целый схрон, которым можно обеспечить террористическую группу. Лишь кратко: автомат, пистолеты (боевые Макарова и Марголина, газовый, сигнальный, переделанный под стрельбу охотничьими патронами), больше 1,5 тысячи патронов, тротиловые шашки различного веса и детонаторы, в том числе и для производства дистанционных подрывов (кстати, именно так был взорван автомобиль). А еще взрывпакеты, петарды, самодельные взрывные устройства на основе горючих жидкостей с детонаторами, готовые к применению. Здесь же – 8 наступательных гранат РГД-5, бронежилеты, спецсредства и амуниция. Один из пистолетов Макарова Автухович хранил в прикроватной тумбочке в состоянии готовом к немедленной стрельбе (патрон дослан в патронник). Сам он не скрывает, что умеет профессионально обращаться с оружием и взрывчатыми веществами.

Николай Автухович, задержанный: «Я неплохой радиомеханик. Легко там соединить все провода».

Автухович не называет все детали, но называет цели.

Николай Автухович, задержанный: «Мирные протесты ничего не решают. На этой почве именно рождается радикализация. Потому что другого никто не понимает».

По версии следствия, Автухович готовил ещё не один теракт.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси: «В последующем Автухович планировал совершение новых преступлений аналогичного характера. Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трёх других автомобилей. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей».

Николай Автухович, задержанный: «Я только нарабатывал, к кому можно приступиться».

Нарабатывал и искал жертв. Гранаты, автомат, пистолеты, взрывчатка – такой аргумент радикальных протестов. И реальных террористических актов, которые могли повлечь гибель большого количества людей. Взрывчатки, найденной у Автуховича, достаточно, чтобы уничтожить здание, а стрелкового оружия, – чтобы вести полноценный бой.

Константин Бычек, начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси: «Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения (взрывы и поджоги, являющиеся общеопасными) дают следствию основания квалифицировать содеянное как акт терроризма».

Наказание за терроризм максимально строгое. В отдельных случаях – вплоть до пожизненного заключения. Всего вместе с Автуховичем задержаны 8 человек. Это Павел Сава, Сергей, Любовь и Павел Резановичи, Ирина и Антон Мельхер, Ирина Горячкина. В КГБ и МВД продолжают поиски других возможных участников террористической группы. Сам Автухович и его подельник взяты под стражу и помещены в следственный изолятор.

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