Политолог: Идея в том, чтобы Всебелорусское собрание избирало президента

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Юрий Чаусов считает, что идея Александра Лукашенко состоит не в том, чтобы возглавить Всебелорусское народное собрание, а в том, чтобы дать органу более «существенные полномочия», пишет TUT.BY .

— Это собрание будет заменять в системе власти народ, потому что на выборах народ может всякие неприятные штуки выкидывать, там же процесс все равно в конце концов упирается в то, что в кабине для голосования люди ставят крестик. А тут — никакой демократии, кроме прямой.

— То есть выборы можно отменять?

— Ну выбирать президента Всенародным собранием, членов которого сам президент и определяет, — вполне себе годный вариант. Тут можно разное предполагать, но суть в том, чтобы изменить Конституцию так, что бы она поменьше мешала — в этом направлении, как мне кажется, движется мысль тех, кто профессионально угадывает желания султана. То есть режим переходит в султанизм, — объясняет Чаусов.

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