ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог: Идея в том, чтобы Всебелорусское собрание избирало президента

08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Юрий Чаусов считает, что идея Александра Лукашенко состоит не в том, чтобы возглавить Всебелорусское народное собрание, а в том, чтобы дать органу более «существенные полномочия», пишет TUT.BY.

— Это собрание будет заменять в системе власти народ, потому что на выборах народ может всякие неприятные штуки выкидывать, там же процесс все равно в конце концов упирается в то, что в кабине для голосования люди ставят крестик. А тут — никакой демократии, кроме прямой.

— То есть выборы можно отменять?

— Ну выбирать президента Всенародным собранием, членов которого сам президент и определяет, — вполне себе годный вариант. Тут можно разное предполагать, но суть в том, чтобы изменить Конституцию так, что бы она поменьше мешала — в этом направлении, как мне кажется, движется мысль тех, кто профессионально угадывает желания султана. То есть режим переходит в султанизм, — объясняет Чаусов.

Карбалевіч: Прапанова Лукашэнкі – гэта мадэль Назарбаева ў мадэрнізаваным выглядзе

Шрайбман: Важный вопрос, останется ли в новой конституции пост президента

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД и КГБ задержали террористическую группу, которая орудовала в Гродненской области. Все подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика