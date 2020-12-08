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Чем дольше Лукашенко уклоняется от выполнения обещанного Москве, тем больше будет сливов

08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований прокомментировал очередной слив конфиденциальных разговоров – на этот раз с участием самого Александра Лукашенко.

Чем дольше Лукашенко уклоняется от выполнения обещанного Москве, тем больше будет сливов

Фото ТАСС

В последние недели в сети были опубликованы телефонные разговоры с голосами, похожими на голоса пресс-секретаря главы Беларуси Натальи Эйсмонт, помощника президента Николая Латышенко и главы Федерации хоккея Дмитрия Баскова.

И вот последовало продолжение. В телеграм-каналах и СМИ появилась аудиозапись разговора президента Армении Сержа Саргсяна и Александра Лукашенко, которая состоялась в 2016 году.

В ходе разгоовора глава Беларуси предлагал отдать 7 районов Нагорного Карабаха, указывая на то, что Азербайджан готов заплатить за это Армении «5 миллиардов на первом этапе».

– Чем скорее приближается дедлайн (конец этого года) по выполнению «сочинских договоренностей», или так называемого плана Путина-Патрушева, с одной стороны, и чем сильнее Минск пытается уклониться от выполнения взятых на себя обязательств, выдумывая про натовские танки на подступах к Москве или новые конституционные органы (Всебелорусское народное собрание) с другой, тем больше сливов конфиденциальных разговоров с участием Александра Лукашенко будет происходить, – написал по этому поводу телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

Канал отмечает, что не должно сбивать с толку то, что для сливов используются ресурсы, редакторы которых находятся на территории Польши и других иностранных государств.

– Перед нами классическая false flag operation (операция под чужим флагом), в которой такие телеграм-каналы задействованы российскими разведывательными структурами для контролируемых утечек информации и служат напоминанием о необходимости придерживаться договоренностей, – пишет телеграм-канал. – Не исключено, что следующие сливы могут быть связаны непосредственно с тематикой «сочинских соглашений» и другими острыми темами. Стратегическая цель подобных сливов – десакрализация Лукашенко и белорусских властей в целом.

Почему же слит разговор Лукашенко и Саргсяна в уже далеком 2016 году?

Телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований указывает, что это «аллюзия на «сочинские договоренности», выполнение которых приведет к политическому самоубийству Лукашенко, но Кремль в этом не видит никаких проблем, тем более, что Минск не только взял на себя обязательства, но и частично получил деньги от Москвы за обещание их выполнить». 

Телеграм-канал пишет, что Москва будет усиливать давление на Лукашенко до тех пор, пока не достигнет конечного результата – его ухода с политической сцены страны.

«Нас может очень многое удивить в Конституции, которую примет Всебелорусское собрание»

 
Теги: Минск
 
 
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