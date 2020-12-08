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Федерация футбола заработала на продаже телеправ 216 тысяч евро

08.12.2020 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель БФФ Владимир Базанов подвел итоги чемпионата Беларуси-2020.

Федерация футбола заработала на продаже телеправ 216 тысяч евро
Фото: pressball.by

«Мы могли и не начать этот сезон. Мне пришлось много убеждать, что мы должны играть. Хорошо, что меня услышали наверху, и мы наш 30-й чемпионат начали. Мы выработали определенный алгоритм и довели его до всех команд, как мы будем играть в текущей обстановке. Вы видите, что это дало положительный результат, и если бы мы чемпионат не начали — половина команд точно бы развалилась. Наш футбол начали узнавать российские критики типа Васи Уткина. Они поняли, что у нас не так все плохо», — сказал Базанов в эфире спортивного телеканала «Беларусь 5».

Он уточнил, что из-за повышенного интереса к первенству со стороны зарубежных болельщиков — наш чемпионат долгое время был единственным в Европе — удалось заработать на продаже телеправ.

«Почти весь мир узнал, что такое Беларусь. Нас смотрели в Индии, в США. Но мы заработали немного. Потому что мы заключили контракт — не знали, что такая ситуация будет. Реально заработали на том моменте 216 тысяч евро. Федерация их не проест — все отправляем в инфраструктуру для детей», — заключил глава БФФ.

 
 
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Председатель БФФ Владимир Базанов подвел итоги чемпионата Беларуси-2020.
 
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