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Николай Автухович стал подозреваемым по делу о терроризме

08.12.2020 21:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший политзаключенный Николай Автухович стал подозреваемым по делу о терроризме в связи с поджогом дома милиционера и подрывом автомобиля. Милицией совместно с КГБ задержана «группа лиц, использовавших взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи». Преступление классифицировано по статье «Терроризм», сообщили вечером 8 декабря в эфире телеканала «Беларусь 1».

Николай Автухович стал подозреваемым по делу о терроризме

Задержанных подозревают в причастности к подрыву автомобиля милиционера в Гродно, а также поджоге дома сотрудника милиции в Волковыске. Организатором этих акций назван Николай Автухович.

Взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября. Уничтоженная машина принадлежала сотруднику милиции.

Показания дает один из задержанных фигурантов дела — безработный минчанин Павел Сава, «неоднократно сидевший», как было сказано в телесюжете. Согласно его показаниям, «он стоял на шухере, чтобы в случае опасности раскрытия предупредить непосредственного организатора и исполнителя теракта».

Также были показаны отрывки из допроса Автуховича, который сидит на стуле со стянутыми пластиковой стяжкой руками. «Мне достаточно, чтобы мне "навешали" срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в "Фейсбуке" посмотрите {…} Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать? {...} Мирные протесты ничего не решают. Поэтому на этой почве появляются идеи радикализма, потому что другого никто не понимает», — говорит задержанный. При этом видеокамера, судя по кадрам, расположена где-то под потолком.

Были продемонстрированы кадры изъятых, как утверждается у Автуховича, автомата, пистолетов, глушителя, около полутора тысячи патронов, 8 тротиловых шашек, 8 ручных гранат.

Также был показан комментарий начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека. «Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке, расположенной вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей», — сказал он.

«Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения: взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию классифицировать содеянное как акт терроризма», — дополнил Бычек.

В сюжете было заявлено, что «Автухович и подельники действовали как организованная террористическая группа».

«То или иное пособничество оказывалось и другими лицами. Степень их вины установит следствие. Это Сергей Резанович, Любовь Резанович, Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина Мельхер и Антон Мельхер. Милиция и чекисты ищут других фигурантов террористической группы. Задержанные водворены в СИЗО. Большинство сотрудничают со следствием и дают показания», — сообщили в эфире телеканала.

Николай Автухович — ветеран афганской войны, общественный активист, ранее был в Волковыске индивидуальным предпринимателем, дважды судим по уголовным делам. Первый раз его арестовали в октябре 2005 года по обвинению в неуплате налогов и осудили на три с половиной года лишения свободы. Второй раз Автуховича судили в мае 2010 года. Его обвинили в незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами — у предпринимателя было найдено пять патронов к охотничьей винтовке. Автухович провел в колонии более пяти лет и вышел на свободу в апреле 2014 года.

В обоих случаях правозащитники признавали Автуховича политзаключенным, осужденным за активную общественную деятельность и борьбу с коррупцией.
 
Теги: Гродно
 
 
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Бывший политзаключенный Николай Автухович стал подозреваемым по делу о терроризме в связи с поджогом дома милиционера и подрывом автомобиля. Милицией совместно с...
 
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