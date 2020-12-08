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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты составили рейтинг популярности компьютерных программ у «пиратов» В качестве методики отбора специалисты использовали количество запросов на скачивание того или иного софта на торрент-трекерах.

Согласноэкспертов, наибольшей популярностью у создателей «кряков» в Великобритании пользуется продукция Adobe. Лидером своеобразного антирейтинга стал графический редактор Photoshop, вторую и третью строчку заняли дизайнерские пакеты Illustrator и Premiere Pro. Всего же на долю фирменной продукции софтмейкера пришлось 50% всего списка из 20 самых скачиваемых решений в стране.В топ-10 взломанных приложений также вошёл российский архиватор WinRAR. По данным CDL, эта программа стала самой скачиваемой в мировом масштабе среди бюджетных программ, и заняла четвёртую позицию в локальном «пиратском» рейтинге, составленным компанией.Кроме того, в списке засветились продукты Malwarebytes и «Лаборатории Касперского». Подводя итоги исследования, специалисты отметили, что пиратские версии легального программного обеспечения для защиты компьютера могут поставляться с вредоносными вложениями, и сделают устройство уязвимым для хакеров.