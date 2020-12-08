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Эксперты составили рейтинг популярности компьютерных программ у «пиратов»

08.12.2020 21:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты составили рейтинг популярности компьютерных программ у «пиратов»
Иллюстративное фото
Британская компания Computer Disposal Limited (CDL) опубликовала результаты необычного исследования, посвящённому популярности программного обеспечения у компьютерных пиратов.

Согласно отчёту экспертов, наибольшей популярностью у создателей «кряков» в Великобритании пользуется продукция Adobe. Лидером своеобразного антирейтинга стал графический редактор Photoshop, вторую и третью строчку заняли дизайнерские пакеты Illustrator и Premiere Pro. Всего же на долю фирменной продукции софтмейкера пришлось 50% всего списка из 20 самых скачиваемых решений в стране.

В топ-10 взломанных приложений также вошёл российский архиватор WinRAR. По данным CDL, эта программа стала самой скачиваемой в мировом масштабе среди бюджетных программ, и заняла четвёртую позицию в локальном «пиратском» рейтинге, составленным компанией.

Кроме того, в списке засветились продукты Malwarebytes и «Лаборатории Касперского». Подводя итоги исследования, специалисты отметили, что пиратские версии легального программного обеспечения для защиты компьютера могут поставляться с вредоносными вложениями, и сделают устройство уязвимым для хакеров.
 
 
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В качестве методики отбора специалисты использовали количество запросов на скачивание того или иного софта на торрент-трекерах.
 
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