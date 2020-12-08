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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смартфоны в категории «топ за свои деньги» по версии AnTuTu в ноябре Android-устройства, которые, по версии софтмейкера, стали самыми производительными в период с 1 по 30 ноября 2020 года.

В списке самых доступных устройств стоимостью до $230 первое место занял realme Q2 5G с оценкой 288,3 балла.Аппарат этого же производителя под названием Q2 Pro отметился в следующем бюджетном сегменте (от $230 до $306), где занял вторую строчку с коэффициентом полезности 211,7 балла, уступив Redmi K30.Лидером в ценовой категории от $306 до $469 стал Redmi K30 Pro, на второй позиции разместился iQOO Z1, на третьей — realme X7 Pro.В списке устройств с розничной ценой $469 до $688 в топ-3 оказались Lenovo Legion Pro, One Plus 8T и iQOO 5.В рейтинге премиальных устройств, представленных в рознице по цене от $688, лидирует iQOO 5 Pro. За ним следует Xiaomi Mi 10 Ultra, а замыкает тройку лидеров vivo X5 Pro+.