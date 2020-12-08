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В столичном ЖК «Магистр» силовики ходят по квартирам. Сообщается о задержании (видео)
Источник материала: Onliner
Жители минского квартала «Магистр» сообщают о сотрудниках милиции, которые осматривают окна домов и звонят в квартиры. «На Копиевича, 5 то у одного подъезда постоят, то у другого. На окна смотрят», — пишут в районном чате жители квартала. Одна из жительниц «Магистра» рассказала Onliner, что к ним в квартиру пришли силовики и отвезли ее супруга в Первомайское РУВД.
Сейчас женщина ищет адвоката, позже она подробнее расскажет, что произошло.
— Когда стучали и звонили в квартиру, муж позвонил в 102, чтобы подтвердили, что эти граждане за дверью — из милиции. И к ним приехало подкрепление. Ну и не открыть после звонка в милицию было такое себе, — говорит она.
На вопрос журналиста Onliner о подтверждении/опровержении данной информации представитель информационной службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич ответил, что информация будет только завтра.
(будет дополнено)
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Жители минского квартала «Магистр» сообщают о сотрудниках милиции, которые осматривают окна домов и звонят в квартиры. «На Копиевича, 5 то у одного подъезда...
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