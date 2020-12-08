ЕС ужесточает требования на въезд

В Евросоюзе во вторник, 8 декабря, предварительно согласовали новые требования по информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз государств ЕС. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Совета ЕС заявлении.





Отмечается, что Совет Евросоюза и Европарламент согласовали промежуточное соглашение об основных элементах усиления единой европейской Визовой информационной системы (VIS) предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации, включая сбор новой биометрической информации.









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пишет telegraf.by Новое соглашение, в частности, обновляет требования о собираемой биометрической информации. В новой базе более не будут использоваться оцифрованные бумажные фотографии, а лишь цифровые снимки высокого разрешения, содержащие все параметры для использования в программах распознавания лиц. Для детей возраст обязательной сдачи отпечатков пальцев снижен с 12 до шести лет,telegraf.by





Решение носит промежуточный характер, для его вступления в силу еще потребуется ряд юридических этапов, включая окончательное утверждение финального документа Советом ЕС, поэтому дата его вступления в силу еще не определена.





«Основные дополнения включают: ужесточение правил безопасности в рамках процедуры выдачи краткосрочных виз, включение в базу данных информации о долгосрочных визах и видах на жительство, обеспечение постоянной совместимости системы VIS и других систем и баз данных ЕС и перекрестную проверку данных из них», — говорится в сообщении.





В документе поясняется, что данное соглашение предусматривает при выдаче любой краткосрочной визы полный сбор информации о получателе по всем миграционным и полицейским базам данных ЕС, включая Шенгенскую информационную систему, систему контроля въезда-выезда, Европейскую систему разрешений на поездки, в которой должны регистрироваться даже граждане стран, имеющих безвизовые соглашения с ЕС, базу «Европола», миграционную базу всех просителей политического убежища Eurodac, ряд элементов базы данных Интерпола и других.





В настоящее время проверка получателей виз по этим базам данных осуществляется в выборочном порядке и лишь в частично автоматизированном режиме. Новая система должна обеспечить проверку 100% лиц, запросивших визы.





Напомним, в ферале вступили в силу новые визовые правила ЕС, которые должны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса.





Миссия Украины в Европейском союзе опубликовала разъяснения о безвизовых поездках в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).