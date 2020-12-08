Источник материала: Хартия'97

Помпео поддержал идею народного голосования в Венесуэле 1 8.12.2020, 21:17

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США по-прежнему поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что США "продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо и народ Венесуэлы в их борьбе за восстановление демократии в стране"

Помпео подчеркнул, что 7-12 декабря у венесуэльцев будет возможность высказать свое мнение о незаконном режиме Мадуро посредством народного голосования - оно проводится под эгидой законного Национального собрания.

По словам госсекретаря США, диктатура Мадуро низвела избирательный процесс в Венесуэле до фарса.

Народное голосование само по себе не покончит с гуманитарным, политическим и экономическим кризисом. Оно представляет собой возможность для венесуэльцев заявить о страданиях народа и дать импульс для продвижения страны к свободным и справедливым выборам, пишет "Голос Америки" .

11 января 2019 года Гуайдо заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.

23 января Хуан Гуайдо на митинге объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. Через несколько часов США признали его главой государства. Всего более 50 стран мира признали Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы.

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