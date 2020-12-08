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В БГЭУ развесили фотографии репрессированных студентов

08.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В БГЭУ развесили фотографии репрессированных студентов

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  • 8.12.2020, 20:41
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В БГЭУ развесили фотографии репрессированных студентов

Студенты призвали присоединиться к борьбе против оккупационного режима.

Сегодня на стенах БГЭУ развесили фотографии репрессированных студентов и призвали присоединиться к борьбе против оккупационного режима.

«БГЭУ наполнен людьми, которые заслужили висеть на аллее позора. Но нельзя забывать, что куда больше в нашем университете людей, которые заслужили быть на аллее славы, которые выходили и отстаивали нашу свободу, за что подверглись репрессиям. Посмотрите на эти лица и на их наказания — и подумайте, заслужили ли они этого. Они сражались (и сражаются) за вас. Может быть, пора и вам присоединяться?», - прокомментировали акцию студенты.





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Студенты призвали присоединиться к борьбе против оккупационного режима.
 
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