|
В БГЭУ развесили фотографии репрессированных студентов
Источник материала: Хартия'97
В БГЭУ развесили фотографии репрессированных студентов
Студенты призвали присоединиться к борьбе против оккупационного режима.
Сегодня на стенах БГЭУ развесили фотографии репрессированных студентов и призвали присоединиться к борьбе против оккупационного режима.
«БГЭУ наполнен людьми, которые заслужили висеть на аллее позора. Но нельзя забывать, что куда больше в нашем университете людей, которые заслужили быть на аллее славы, которые выходили и отстаивали нашу свободу, за что подверглись репрессиям. Посмотрите на эти лица и на их наказания — и подумайте, заслужили ли они этого. Они сражались (и сражаются) за вас. Может быть, пора и вам присоединяться?», -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты призвали присоединиться к борьбе против оккупационного режима.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)