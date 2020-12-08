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«Ёлка желаний» открылась в Могилёве: мечту ребенка может исполнить каждый желающий
Источник материала: ОНТ
Время добрых дел и сбывшихся желаний. Исполниться которым поможет необычная ёлка. Наравне с мишурой и гирляндами её украшают открытки с пожеланиями «особенных» детей. Машинка, кукла, конструктор – исполнить маленькую, но очень важную детскую мечту может каждый.
11-летний Даниил старательно рисует новогоднюю ёлку с украшениями и подарками. Каждый штрих даётся нелегко, на помощь приходит учитель. Но Мальчик не расстраивается, он знает – открытка волшебная, а он искренне верит в чудеса и деда Мороза.
Машинка, кукла, конструктор… Чтобы изобразить на бумаге маленькие детские мечты, большинству требуется помощь взрослых. И каждый малыш надеется, что открытка найдёт своего небезразличного адресата.
К особенным воспитанникам центра внимание особое. В Чериковском центре обучаются 24 ребёнка. Есть дошкольная группа и школьные классы, кружки по интересам и кабинеты реабилитации. Накануне Нового года, конечно, особая атмосфера.
Полсотни открыток ожидают своих получателей на праздничной ёлке в центральном универмаге Могилёва. Это новогодние мечты ребят из коррекционных центров Черикова, Климовичей и Кричева. Волонтёры ежедневно знакомят прохожих с историями малышей. Если подарков соберётся больше, их вручат многодетным семьям. И остаться в стороне от такой акции мало кто может.
Открытка Даниила Шлогова нашла своего адресата. Студент Белорусско-Российского университета исполнил мальчишескую мечту о подарке, который тоже когда-то загадывал
Стать добрым волшебником может каждый неравнодушный. Для этого нужно выбрать открытку на ёлке желаний. И воплотить в реальность мечту особенного малыша. Акция добрых дел продлится до конца декабря.
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Время добрых дел и сбывшихся желаний. Исполниться которым поможет необычная ёлка. Наравне с мишурой и гирляндами её украшают открытки с пожеланиями «особенных»...
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