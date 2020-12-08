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«Ёлка желаний» открылась в Могилёве: мечту ребенка может исполнить каждый желающий

08.12.2020 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ёлка желаний» открылась в Могилёве: мечту ребенка может исполнить каждый желающий

Время добрых дел и сбывшихся желаний. Исполниться которым поможет необычная ёлка. Наравне с мишурой и гирляндами её украшают открытки с пожеланиями «особенных» детей. Машинка, кукла, конструктор – исполнить маленькую, но очень важную детскую мечту может каждый. 

11-летний Даниил старательно рисует новогоднюю ёлку с украшениями и подарками. Каждый штрих даётся нелегко, на помощь приходит учитель. Но Мальчик не расстраивается, он знает – открытка волшебная, а он искренне верит в чудеса и деда Мороза.  

Машинка, кукла, конструктор… Чтобы изобразить на бумаге маленькие детские мечты, большинству требуется помощь взрослых. И каждый малыш надеется, что открытка найдёт своего небезразличного адресата. 

К особенным воспитанникам центра внимание особое. В Чериковском центре обучаются 24 ребёнка. Есть дошкольная группа и школьные классы, кружки по интересам и кабинеты реабилитации. Накануне Нового года, конечно, особая атмосфера. 

Светлана Осипенко, директор Чериковского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: «В нашем центре каждый педагог каждый день старается сделать маленький праздник. Для наших детей Новый год – это особенный праздник. Они, как и все дети, написали письма Деду Морозу и с нетерпением ждут исполнения желаний».

Полсотни открыток ожидают своих получателей на праздничной ёлке в центральном универмаге Могилёва. Это новогодние мечты ребят из коррекционных центров Черикова, Климовичей и Кричева. Волонтёры ежедневно знакомят прохожих с историями малышей. Если подарков соберётся больше, их вручат многодетным семьям. И остаться в стороне от такой акции мало кто может. 

Открытка Даниила Шлогова нашла своего адресата. Студент Белорусско-Российского университета исполнил мальчишескую мечту о подарке, который тоже когда-то загадывал

Владислав Лисица, могилевчанин: «Новый год – это время чудес. Даниила я выбрал потому, что меня зацепило его желание. Когда я был маленький, я тоже мечтал о машинке на пульте управления. И, если я могу сделать ему приятное, это по истине здорово. Я искренне надеюсь, что ему понравится»,

Стать добрым волшебником может каждый неравнодушный. Для этого нужно выбрать открытку на ёлке желаний. И воплотить в реальность мечту особенного малыша. Акция добрых дел продлится до конца декабря. 

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Время добрых дел и сбывшихся желаний. Исполниться которым поможет необычная ёлка. Наравне с мишурой и гирляндами её украшают открытки с пожеланиями «особенных»...
 
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