Звезды, родившие от чужих мужей

Источник материала: ОНТ

Любовные треугольники – обычное явление в мире знаменитостей. Звезды умудряются рожать детей от чужих мужей и скрывать это.

Юлия Пересильд тщательно скрывала свою личную жизнь, но в итоге СМИ всё-таки удалось узнать о её многолетнем романе с режиссером Алексеем Учителем, женатым большую часть их отношений. У пары в этом треугольнике родились две девочки.





Евгения Добровольская закрутила роман с партнером по съемкам Ярославом Бойко. Отношения быстро закончились, Ярослав вернулся к супруге вымаливать прощение, а актрисе достался подарок – сын Ян.





Светлана Хоркина долго скрывала имя отца своего ребенка. Но всё тайное становится явным. Им оказался муж актрисы Веры Глаголевой – Кирилл Шубский.





История, достойная пера Шекспира, произошла с актерами Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым. На момент их знакомства актер более 10 лет проживал в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, и у пары было шестеро детей! Юлия забеременела от любимого, и Евгений ушёл к ней от беременной седьмым ребенком гражданской жены.





Светлана Иванова только после рождения второй дочери призналась, что отцом детей является режиссёр Джаник Файзиев, женатый на актрисе Лине Эспли.





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