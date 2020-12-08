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Звезды, родившие от чужих мужей

08.12.2020 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезды, родившие от чужих мужей

Любовные треугольники обычное явление в мире знаменитостей. Звезды умудряются рожать детей от чужих мужей и скрывать это. 

Юлия Пересильд тщательно скрывала свою личную жизнь, но в итоге СМИ всё-таки удалось узнать о её многолетнем романе с режиссером Алексеем Учителем, женатым большую часть их отношений. У пары в этом треугольнике родились две девочки.


Евгения Добровольская закрутила роман с партнером по съемкам Ярославом Бойко. Отношения быстро закончились, Ярослав вернулся к супруге вымаливать прощение, а актрисе достался подарок сын Ян. 


Светлана Хоркина долго скрывала имя отца своего ребенка. Но всё тайное становится явным. Им оказался муж актрисы Веры Глаголевой Кирилл Шубский.

 

История, достойная пера Шекспира, произошла с актерами Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым. На момент их знакомства актер более 10 лет проживал в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, и у пары было шестеро детей! Юлия забеременела от любимого, и Евгений ушёл к ней от беременной седьмым ребенком гражданской жены. 

 

Светлана Иванова только после рождения второй дочери призналась, что отцом детей является режиссёр Джаник Файзиев, женатый на актрисе Лине Эспли.


 

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Теги: знакомства
 
 
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Любовные треугольники – обычное явление в мире знаменитостей. Звезды умудряются рожать детей от чужих мужей и скрывать это.  Юлия Пересильд тщательно скрывала...
 
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