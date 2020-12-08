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Лукашенко в Столбцах рассказал о пандемии COVID-19, внутренней политике и большом спорте
08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Большой спорт, пандемия и внутренняя политика – эти темы стали главными на встрече Александра Лукашенко с персоналом районной больницы в Столбцах. Президент проинспектировал, как организовано лечение ковидных пациентов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Столбцовская больница встретила президента хорошей новостью. За несколько дней поступило вдвое меньше пациентов с COVID-19, чем обычно. О плато говорить рано, уверены медики, но тенденция обнадеживает.
С апреля в районной больнице развернут инфекционный госпиталь на 140 мест. В наличии больше сотни кислородных точек и 10 аппаратов ИВЛ. Лечат здесь, как в столице: схемы те же. Лукашенко уверен: лечебную базу районных клиник нужно укреплять.
Поддерживать будут и местных врачей. Денежные надбавки постараются сохранить. Организуют повышение квалификации. Акцент – на целевое обучение студентов. Так молодому специалисту гарантировано первое рабочее место, а больница закрывает кадровый вопрос. Говорили с президентом и о Всебелорусском собрании. Лукашенко предлагает сделать народное вече контролирующим конституционным органом.
«Я сторонник того, чтобы все решали вы. Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, губернаторам, министрам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа», – отметил Лукашенко.
Общественно-политическая ситуация в стране обсуждается на всех встречах президента. Эта не стала исключением. Накануне Международный Олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом решил отстранить членов исполкома НОК Беларуси от Игр и других мероприятий организации.
Разговор с президентом прошел, как говорят, на ногах. И все-таки часовая беседа получилась откровенной. Лукашенко рассказал, каким видит будущее Беларуси. При этом заверил: судьбу страны белорусы будут решать сами.
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Президент проинспектировал, как организовано лечение ковидных пациентов.
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