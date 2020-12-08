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Лукашенко в Столбцах рассказал о пандемии COVID-19, внутренней политике и большом спорте

08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Большой спорт, пандемия и внутренняя политика – эти темы стали главными на встрече Александра Лукашенко с персоналом районной больницы в Столбцах. Президент проинспектировал, как организовано лечение ковидных пациентов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Столбцовская больница встретила президента хорошей новостью. За несколько дней поступило вдвое меньше пациентов с COVID-19, чем обычно. О плато говорить рано, уверены медики, но тенденция обнадеживает.

С апреля в районной больнице развернут инфекционный госпиталь на 140 мест. В наличии больше сотни кислородных точек и 10 аппаратов ИВЛ. Лечат здесь, как в столице: схемы те же. Лукашенко уверен: лечебную базу районных клиник нужно укреплять.

«Опорные районные больницы, и к ним пристегиваются более слабые районные. Здесь оказывают более солидные услуги. Там же мы должны высокотехнологичную помощь оказывать. Никто не будет забрасывать районные больницы. Это ни в коем случае. Наоборот, мы хотим из научно-практических центров Минска, из областных больниц многие операции перенести к вам сюда, прежде всего, в опорные больницы. И районные подтягивать», – заявил президент.

Поддерживать будут и местных врачей. Денежные надбавки постараются сохранить. Организуют повышение квалификации. Акцент – на целевое обучение студентов. Так молодому специалисту гарантировано первое рабочее место, а больница закрывает кадровый вопрос. Говорили с президентом и о Всебелорусском собрании. Лукашенко предлагает сделать народное вече контролирующим конституционным органом.

«Я сторонник того, чтобы все решали вы. Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, губернаторам, министрам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа», – отметил Лукашенко.

Общественно-политическая ситуация в стране обсуждается на всех встречах президента. Эта не стала исключением. Накануне Международный Олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом решил отстранить членов исполкома НОК Беларуси от Игр и других мероприятий организации.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и прочая банда в МОКе расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях. Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за COVID высунуть нос из норы!» – сказал белорусский лидер.

Разговор с президентом прошел, как говорят, на ногах. И все-таки часовая беседа получилась откровенной. Лукашенко рассказал, каким видит будущее Беларуси. При этом заверил: судьбу страны белорусы будут решать сами.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Президент проинспектировал, как организовано лечение ковидных пациентов.
 
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