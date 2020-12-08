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«Мешков Брест» сыграет с венгерским «Пиком» в матче гандбольной Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Гандболисты «Мешкова Бреста» отправились в Венгрию на матч Лиги чемпионов против «Пика».
В выездном составе – 15 человек. После травмы восстановился полусредний Сандро Обранович. Однако на последней перед отъездом тренировке получил повреждение Дмитрий Санталов.
Матч против «Пика» пройдёт завтра.
В турнирной таблице «Мешков Брест» занимает третье место в группе «А». У команды Рауля Алонсо 9 очков. Лидирует в группе по-прежнему польский клуб «Кельце», набравший 13 баллов.
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Гандболисты «Мешкова Бреста» отправились в Венгрию на матч Лиги чемпионов против «Пика». В выездном составе – 15 человек. После травмы восстановился полусредний...
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