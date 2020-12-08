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«Мешков Брест» сыграет с венгерским «Пиком» в матче гандбольной Лиги чемпионов

08.12.2020 22:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мешков Брест» сыграет с венгерским «Пиком» в матче гандбольной Лиги чемпионов

Гандболисты «Мешкова Бреста» отправились в Венгрию на матч Лиги чемпионов против «Пика».

В выездном составе – 15 человек. После травмы восстановился полусредний Сандро Обранович. Однако на последней перед отъездом тренировке получил повреждение Дмитрий Санталов.

Матч против «Пика» пройдёт завтра.

В турнирной таблице «Мешков Брест» занимает третье место в группе «А». У команды Рауля Алонсо 9 очков. Лидирует в группе по-прежнему польский клуб «Кельце», набравший 13 баллов.

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Теги: Брест
 
 
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Гандболисты «Мешкова Бреста» отправились в Венгрию на матч Лиги чемпионов против «Пика». В выездном составе – 15 человек. После травмы восстановился полусредний...
 
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