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Информация о самых резонансных ДТП

08.12.2020 22:15 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дорожную тему продолжит Карина Пашкова.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии в Минском районе, где под колеса машины попал пешеход

Женщина на автомобиле «мерседес» ехала со стороны деревни Юхновка в направлении Старины. Участок пути не освещенный. Предварительно, ей навстречу ехала машина, которая ослепила даму за рулем. В этот момент она почувствовала удар в машину, проехала еще 200 метров, после чего вернулась на место происшествия. Оказалось, что сбила пешехода. Последний был без фликеров. 

И еще одна авария с пешеходом, на этот раз в Узденском районе

На 37 километре трассы Минск - Микашевичи водитель на "Мерседес-Бенц" сбил пешехода. 76-летняя дама переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Автомобилист двигался по крайней левой полосе. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. У женщины светоотражающих элементов в одежде не было. 

В Пуховичском районе грузовик наехал на водителя, который чинил свою машину

Инцидент произошёл в агрогородке Дукора. 24-летний шофер на большегрузе "мерседес" ехал по улице Смиловичская, когда зацепил "пежо" и сбил водителя. Машина сломалась, и владелец ремонтировал свой транспорт на дороге. Знака аварийной остановки выставлено на дороге не было. 45-летний мужчина был травмирован, его госпитализировали.
 

Сотрудники ГАИ пришли на помощь водителю, чей автомобиль заглох на трассе Быхов - Белыничи

Вблизи деревни Трестивец правоохранители заметили на обочине мужчину, который, очевидно, пытался отремонтировать свою машину. Как выяснилось, авто заглохло во время движения, завести не получалось. Совместными усилиями неполадку удалось устранить, и шофер продолжил путь. 

На трассе Р66 сотрудники дорожной милиции пришли на помощь водителю большегруза

В его авто лопнуло колесо. Самостоятельно устранить неисправность шофер не мог. И на протяжении двух часов никто из автомобилистов не остановился для помощи. В итоге разрешить проблему смогли милиционеры. Колесо заменили. Правоохранители просят водителей быть внимательными, сейчас похолодало, и в случае поломки авто остывает очень быстро. Позвать подмогу можно не всегда. Если вы видите на обочине авто, не будьте равнодушны, поинтересуйтесь, нужна ли помощь. 

 
Теги: Минск
 
 
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Дорожную тему продолжит Карина Пашкова. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии в Минском районе, где под колеса машины попал пешеход Женщина на...
 
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