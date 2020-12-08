Двое жителей Пружан похитили со стройплощадки специнструменты

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Бензопилы, перфораторы, шуруповерты и не только. Эти инструменты рабочие не обнаружили на строительном объекте, когда заступили на смену после выходных. К правоохранителям за помощью обратился мастер, он и сообщил, что из бытовок на территории стройплощадки исчезли инструменты, которые принадлежат предприятию. Оказалось, что к делу имеют отношение двое жителей Пружан - парни 19 и 20 лет. Ранее судимы. На объект пробрались ночью, сорвали с бытовки замок, а дальше дело техники. Оборудование отвезли к родственникам. Планировали продать инструменты, а выручку потратить на собственные нужды.