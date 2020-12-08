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В Беларуси скончалась телеграфистка, сообщившая весть о Победе в 1945 году

08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Гомеле на 101-м году жизни умерла телеграфистка Любовь Нетупская, которая объявила в 1945 году весть о Победе. Об этом сообщила ее дочь Лариса Зуникова, передает РИА «Новости».

«Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа», – приводят слова Зуниковой местные СМИ.

Любовь Нетупская родом из Московской области. В 1941 году ей было 20 лет. К началу войны Любовь успела закончить три курса Московского государственного библиотечного института. Девушка рвалась на фронт. В мае 1942-го ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. Профессию телеграфистки Нетупская освоила за два месяца, но в действующую армию она попала только через два года. Девушка оказалась в штабе 1-го Белорусского фронта. Нетупская участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. В Берлин вошла 2 мая, в день его взятия. А в ночь с 8 на 9 мая девушка телеграфировала в Москву о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Любовь Нетупская награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».



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Теги: Гомель
 
 
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Любовь Нетупская участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. В Берлин вошла 2 мая, в день его взятия.
 
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