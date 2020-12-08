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Минфин с начала года занял на внутреннем рынке 300 млн рублей и более 300 млн долларов путем размещения облигаций

08.12.2020 22:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство финансов Беларуси подвело итоги реализации государственных облигаций за 11 месяцев 2020 года.

Минфин с начала года занял на внутреннем рынке 300 млн рублей и более 300 млн долларов путем размещения облигаций

Как сообщает Минфин, с 1 января по 30 ноября на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму 300 млн рублей и 307,5 млн долларов США, в том числе именных облигаций — 300 млн рублей и 299,8 млн долларов США; облигаций на предъявителя — 7,7 млн долларов США.

При этом в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи размещено гособлигаций на сумму 224,8 млн долларов США.

Заимствования на внутреннем рынке Минфин привлекает для рефинансирования платежей по госдолгу. В 2020 году Беларусь, согласно закону о бюджете, должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Госдолг и все выплаты по нему номинированы преимущественно в иностранной валюте.

Внутренний государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей, или на 16,2%.

Внешний госдолг составил 18,1 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов, или на 5,8%.

В целом государственный долг Беларуси на 1 ноября 2020 года составил 57,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%.

 
 
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Министерство финансов Беларуси подвело итоги реализации государственных облигаций за 11 месяцев 2020 года.
 
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