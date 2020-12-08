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Большой скандал в Лиге чемпионов: команда ушла с поля, обвинив арбитра в расизме

09.12.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большой скандал произошел на 14-й минуте 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Футболисты турецкой команды покинули поле, обвинив в расизме четвертого арбитра, пишет championat.

Изначально сообщалось, что помощник главного тренера турецкого клуба Пьер Вебо набросился на четвертого (резервного) арбитра, заподозрив оскорбление на расовой почве. Вебо был удален, что вызвало протесты у «Истанбула».

Турецкий клуб ушел в раздевалку после возмущения футболистов, в особенности форварда Демба Ба (за это он получил красную карточку), за ними последовали игроки «ПСЖ».

Позже стало известно, что резервный судья назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «черным» (по-румынски negru).

«Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал он главному арбитру

Ожидалось, что матч возобновится в 0.00, однако турецкие футболисты отказались выходить на поле, пока резервного арбитра не выведут из состава делегации. Ранее предполагалось, что резервный арбитр будет работать с системой VAR, а его заменит судья, изначально сидевший за пультом VAR. Но этот вариант не устроил гостей.

На матче работает румынская бригада арбитров. Главный — Овидиу Хацеган, его помощники — Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый судья — Себастьян Колческу.

 
 
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Резервный судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента Окана Бурука Пьера Вебо черным.
 
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