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В Гомеле парень неожиданно выскочил на дорогу, угодил под автобус, а после с травмами пытался сбежать
Источник материала: Tut.by
В Гомеле парень неожиданно выскочил на дорогу и попал под автобус. Подробности
ДТП произошло 8 декабря примерно в 21.00 на улице Мазурова. Примечательно, что после столкновения пострадавший упал, но затем поднялся и попытался убежать. Прохожие его остановили и вызвали скорую.
С травмами молодого человека госпитализировали. По словам очевидцев, у парня имелись признаки алкогольного опьянения.
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В Гомеле парень неожиданно выскочил на дорогу, угодил под автобус, а после с травмами пытался сбежать
Примечательно, что после столкновения пострадавший упал, но затем поднялся и попытался убежать.
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