В Гомеле парень неожиданно выскочил на дорогу, угодил под автобус, а после с травмами пытался сбежать

Источник материала: Tut.by

В Гомеле парень неожиданно выскочил на дорогу и попал под автобус. Подробности сообщает «ЧП Гомель».





ДТП произошло 8 декабря примерно в 21.00 на улице Мазурова. Примечательно, что после столкновения пострадавший упал, но затем поднялся и попытался убежать. Прохожие его остановили и вызвали скорую.





С травмами молодого человека госпитализировали. По словам очевидцев, у парня имелись признаки алкогольного опьянения.