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Басков высказался о санкциях Международного олимпийского комитета
Источник материала: Tut.by
Глава ФХБ, член исполкома НОК Беларуси Дмитрий Басков, который вместе с Александром Лукашенко и другими членами Национального олимпийского комитета
— Я полностью разделяю позицию,
К сожалению, МОК не учел один из главных принципов олимпизма, к которому ранее неоднократно апеллировал сам: спорт должен оставаться вне политики, своей целью ставить объединение, а не разобщение наций.
Уверен, что НОК Беларуси сможет защитить интересы всех белорусских спортсменов и первых лиц организации, ежедневно прикладывающих все усилия для развития олимпийского движения в нашей стране и укрепления имиджа Беларуси на международной спортивной арене, — сказал Басков.
Ранее также стало известно, что Международная федерация хоккея
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Ему также запрещено посещать Олимпиады.
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