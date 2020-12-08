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«Новый год без Лукаша!»
Источник материала: Хартия'97
«Новый год без Лукаша!»
По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста.
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По всей Беларуси прошли вечерние акции протеста.
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