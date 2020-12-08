ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью искусственного интеллекта

09.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью искусственного интеллекта

  • 8.12.2020, 23:15
  • 3,490
В Японии решили поднимать рождаемость с помощью искусственного интеллекта
фото: Getty Images

На эти цели планируется выделить 2 миллиарда йен.

Власти Японии решили призвать искусственный интеллект на помощь в борьбе с низкой рождаемостью. Как пишет ВВС, речь идет о сервисах по подбору партнера, которые должны помочь японцам создавать семьи.

Со следующего годы региональные власти, которые поддерживают такие программы, будут получать государственные субсидии. На эти цели планируется выделить 2 млрд йен ($19 млн).

Отмечается, что многие сервисы по подбору партнеров уже привлекают искусственный интеллект в надежде, что он поможет лучше проанализировать информацию, предоставленную клиентами, мечтающими найти себе возлюбленных.

Некоторые из существующих систем умеют только анализировать такие критерии, как возраст и уровень дохода. И выдавать результат только при точном совпадении. Дополнительные средства выделяются на то, чтобы создать более совершенные системы, которые будут учитывать такие факторы, как хобби, и ценности и установки.

По прогнозам, численность населения Японии при пиковом значении в 128 млн человек упадет к концу столетия до 53 млн человек. В прошлом году рождаемость стала рекордно низкой: за год родилось 865 тыс. человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Прысуды за надпіс «Не забудзем» і Аўтуховіч «тэрарыст». 122-і дзень пратэстаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика