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В Витебске отправили за решетку греко-католического священника

09.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Витебске отправили за решетку греко-католического священника

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  • 8.12.2020, 22:29
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В Витебске отправили за решетку греко-католического священника

Сатанинский режим Лукашенко продолжает оказывать давление на христиан.

В Витебске отправили за решетку греко-католического священника Алексея Воронко, сообщает "Радио Свобода". Его задержали после возбуждения административного дела по статье "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Священника ждет суд.

Воронко — один из подписавших обращение верующих к властям с требованием провести новые президентские выборы и прекратить насилие.

Алексей Воронко ещё в августе участвовал в мирных акциях в Витебске. "Я здесь и как священник, и как гражданин, — говорил он tut.by. — Хочу засвидетельствовать людям, что церковь не молчит".

Недавно 10 суток ареста получил греко-католический священник из Ивацевичей Виталий Быстров. После на такой же срок был осужден католический священник из Россон Вячеслав Борок.

Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии и временный её глава епископ Юрий Кособуцкий заявил об "активизации репрессий в отношении католической церкви в нашей стране".

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Теги: Витебск
 
 
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Сатанинский режим Лукашенко продолжает оказывать давление на христиан.
 
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