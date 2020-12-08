Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга держат протест у посольства Беларуси уже 122 дня 1 8.12.2020, 22:00

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Вместе победим!

Белорусы Санкт-Петербурга держат протест у посольства Беларуси уже 122 дня!

«За надпись «Не забудем» - 2 года колонии строгого режима и не одного уголовного дела по делам убийств мирных граждан Беларуси! Это белорусские реалии 2020 года!

Мы сможем снять свои маски, а сможете ли вы?

Вместе победим! Жыве Беларусь!» - говорят участники акции.

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