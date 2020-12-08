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Папа Франциск анонсировал специальные индульгенции из-за COVID-19

09.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Папа Франциск анонсировал специальные индульгенции из-за COVID-19

  • 8.12.2020, 21:48
  • 2,931
Папа Франциск анонсировал специальные индульгенции из-за COVID-19

Из-за пандемии верующие в ряде случаев смогут получить их не выходя из дома.

Папа Римский Франциск во вторник, 8 декабря, объявил следующий год годом святого Иосифа, а также заявил о предоставлении специальных индульгенций верующим в связи с пандемией COVID-19. Год святого Иосифа продлится с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года, сообщает Vaticannews.

Отмечается, что понтифик объявил особый год по случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской церкви. В то же время Апостольская пенитенциария издала указ о предоставлении специальных индульгенций на время особого года.

В Ватикане отмечают, что в течение этого периода верующие будут иметь возможность посвятить себя "молитве и добрым делам". Люди пожилого возраста, болеющие, умирающие и те, кто по объективным причинам не может выходить из дома, смогут получить индульгенцию дома или в другом месте пребывания.

Полная индульгенция будет предоставляться на обычных условиях - исповедь, причащение и молитва, а также вводятся особые поводы для получения индульгенции – дела милосердия и молитва.

Индульгенция, по учению Католической Церкви, - полное или частичное снятие временного наказания за грехи, в которых верующий ранее покаялся на исповеди. Ее предоставляет церковь при соблюдении определенных условий, которые определяет Ватикан. В числе обязательных условий индульгенции - исповедь, причастие и молитва.

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Из-за пандемии верующие в ряде случаев смогут получить их не выходя из дома.
 
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