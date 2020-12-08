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Wizz Air возобновляет полеты в 10 стран из Украины

09.12.2020 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Венгерский авиаперевозчик Wizz Air возобновляет полеты в 10 стран из Киева, Львова и Харькова. Если власти изымут страну из «зеленой» зоны, то полеты туда отложат.

Wizz Air возобновляет полеты в 10 стран из Украины

В декабре пассажиры смогут воспользоваться возобновленными рейсами из Киева в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу и Катовице.

Из Львова самолеты лоукостера будут летать в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс.

Из Харькова планируются рейсы в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

В авиакомпании добавили, что если власти захотят изъять какую-либо страну из «зеленой» зоны, то полеты туда будут отложены. В этом случае клиенты получат 120%-ную компенсацию от начального тарифа, начисленную как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение.

 
 
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Венгерский авиаперевозчик Wizz Air возобновляет полеты в 10 стран из Киева, Львова и Харькова. Если власти изымут страну из «зеленой» зоны, то полеты туда отложат.
 
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