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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 тонн браги изъято в Волковысском районе При этом с поличным задержан 29-летний хозяин подпольного производства. Как сообщает МВД, официально он безработный, однако не сидел без дела. В милиции получили...

При этом с поличным задержан 29-летний хозяин подпольного производства. Как сообщает МВД, официально он безработный, однако не сидел без дела. В милиции получили информацию о том, что нелегальный бровар располагался в лесном массиве вблизи одной из местных деревень. Когда стемнело, правоохранители выдвинулись в лес и при помощи тепловизоров определили, что самогонщик уже на месте. Сколько-либо готовой продукции молодой человек получить еще не успел, зато изъятой браги хватило бы для выгона порядка полтонны самогона. Задержанный заверил стражей порядка, что намеревался получить алкоголь исключительно для себя. Самогонный аппарат изъят, брага уничтожена. Проводится проверка.