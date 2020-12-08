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5 тонн браги изъято в Волковысском районе

09.12.2020 06:53 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

При этом с поличным задержан 29-летний хозяин подпольного производства. Как сообщает МВД, официально он безработный, однако не сидел без дела.  В милиции получили информацию о том, что нелегальный бровар располагался в лесном массиве вблизи одной из местных деревень. Когда стемнело, правоохранители выдвинулись в лес и при помощи тепловизоров определили, что самогонщик уже на месте. Сколько-либо готовой продукции молодой человек получить еще не успел, зато изъятой браги хватило бы для выгона порядка полтонны самогона. Задержанный заверил стражей порядка, что намеревался получить алкоголь исключительно для себя. Самогонный аппарат изъят, брага уничтожена. Проводится проверка.
 
 
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При этом с поличным задержан 29-летний хозяин подпольного производства. Как сообщает МВД, официально он безработный, однако не сидел без дела.  В милиции получили...
 
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