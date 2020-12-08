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В Беларуси арестованы 8 участников террористической группы

09.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

КГБ и МВД задержали восьмерых участников террористической группы, которая обвиняется в поджоге дома милиционера в Волковыске и подрыве автомобиля правоохранителя в Гродно.

Лидером террористической группы в эфире госТВ назвали экс-политзаключенного, предпринимателя Николая Автуховича. Участников этой группы обвиняют в поджоге 2 октября дома и машины сотрудника милиции в Волковыске, а также взрыве автомобиля милиционера в ночь на 20 ноября в Гродно, передает Интерфакс.

В эфире также рассказали, что во время осмотра гаража и автомобиля Автуховича и тех, кто помогал ему скрываться, нашли автомат Калашникова, пистолеты Макарова, газовый пистолет, 1500 патронов, 8 тротиловых шашек, 8 гранат РГД-5 с запалами, электродетонаторы, 5-литровые ёмкости с горючей жидкостью, рации.

"Вместе с милицией делом занимается КГБ. Сейчас устанавливается иные возможные участники преступной группы", - говорится в сюжете.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек уточнил, что жертв члены террористической группы выбирали при помощи деструктивного телеграм-канала, размещающего личные данные сотрудников правоохранительных органов.

"В последующем Автухович планировал совершение новых преступлений аналогичного характера", - подчеркнул Бычек.

По его словам, в Гродно "общеопасный способ совершения преступления привёл к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке".

"Взрыв произошёл вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей. Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения (взрывы поджоги, являющиеся общеопасными) дают основания следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма", - резюмировал Бычек.

 
Теги: Гродно
 
 
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КГБ и МВД задержали восьмерых участников террористической группы, которая обвиняется в поджоге дома милиционера в Волковыске и подрыве автомобиля...
 
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