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В Иране задержали причастных к убийству физика-ядерщика
Источник материала: Партизан
В Иране задержали несколько лиц, причастных к убийству физика-ядерщика и заместителя министра обороны страны Мохсена Фахризаде.
Об этом в эфире телеканала Al-Alam сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан. Его слова
«Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия», — подчеркнул парламентарий.
27 ноября стало известно, что Фахризаде стал жертвой террористов. Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны.
По данным заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, ученого застрелили из пулемета, установленного в автомобиле, и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом с фокусированием на Фахризаде.
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В Иране задержали несколько лиц, причастных к убийству физика-ядерщика и заместителя министра обороны страны Мохсена Фахризаде.
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