Пассажир фуры пытался ввезти в Беларусь марихуану – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации таможенников, запрещенные вещества у 24-летнего жителя Витебской области нашла служебная собака – наркотик находился в дорожной сумке мужчины.

При этом, как выяснилось, при пересечении границы гражданин находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси.