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Пассажир фуры пытался ввезти в Беларусь марихуану – видео

09.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации таможенников, запрещенные вещества у 24-летнего жителя Витебской области нашла служебная собака – наркотик находился в дорожной сумке мужчины.

При этом, как выяснилось, при пересечении границы гражданин находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
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Таможенники задержали на белорусско-литовской границе пассажира большегруза, который вез марихуану. Смотрите на видео кадры, снятые в пункте пропуска "Бенякони".
 
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